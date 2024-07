Presenza di sangue nel liquido seminale

I soggetti che rilevano segnali di allarme devono consultare un medico. La tempistica non è fondamentale e un ritardo di una settimana circa non è pericoloso. I soggetti che non presentino segnali di allarme e di età inferiore ai 35 anni non devono necessariamente consultare un medico, a meno che non siano presenti altri sintomi, come dolore dello scroto o dell’inguine o dolore durante la minzione. Gli uomini che non rilevino segnali di allarme e che abbiano un’età superiore ai 35 anni dovrebbero consultare un medico nel giro di qualche settimana.