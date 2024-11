Le cause più comuni di dolore scrotale improvviso includono

Torsione di un testicolo

Torsione degli annessi testicolari (la piccola porzione di tessuto attaccata ai testicoli)

Infiammazione dell’epididimo (epididimite)

La torsione testicolare si verifica quando il testicolo ruota attorno al funicolo spermatico. La torsione blocca il flusso di sangue ai testicoli, causando dolore e a volte necrosi del testicolo. La torsione testicolare si verifica più comunemente nei neonati e nel periodo post-puberale. La torsione può avvenire anche a livello degli annessi testicolari, una piccola porzione di tessuto fondamentalmente privo di funzioni ereditato al momento dello sviluppo embrionale. Come la torsione testicolare, anche la torsione degli annessi testicolari può bloccare il flusso ematico provocando dolore. La torsione degli annessi testicolari si verifica più comunemente nei ragazzi dai 7 ai 14 anni.

L’epididimite è l’infiammazione del tubo a molla presente in cima ai testicoli, sede di maturazione degli spermatozoi. Si tratta della causa più comune di dolore scrotale dell’adulto. L’epididimite è normalmente causata da un’infezione, generalmente trasmessa sessualmente. A volte, tuttavia, non viene rilevata alcuna infezione. In tali casi, i medici ritengono che l’epididimo sia infiammato a causa del flusso urinario invertito nell’epididimo, forse dovuto agli sforzi (come quando gli uomini sollevano oggetti molto pesanti).