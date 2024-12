Il passaggio di gas (aria) nelle urine è un sintomo raro che, in genere, indica la presenza di una connessione anomala (fistola) tra le vie urinarie e l’intestino, dove si trova il gas. La fistola può essere la complicanza di una diverticolite, di altri tipi di infiammazione intestinale, di un ascesso o di un cancro. Anche una fistola localizzata tra la vescica e la vagina può causare la presenza di gas nelle urine. Sono rari i casi in cui il gas viene prodotto dai batteri delle urine.

Il medico esamina la pelvi della donna che presenta il disturbo. Per confermare una diagnosi di fistola, il medico può inserire una sonda flessibile a fibre ottiche nella vescica (cistoscopia) o nel colon (sigmoidoscopia) o in entrambe. Talvolta, vengono eseguiti esami di diagnostica per immagini, come tomografia computerizzata (TC), risonanza magnetica per immagini (RMI) o ecografia.

Le fistole vengono di norma trattate chirurgicamente.

(Vedere anche Panoramica sui sintomi delle vie urinarie.)