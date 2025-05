La glomerulonefrite post-streptococcica acuta si risolve completamente nella maggioranza dei casi, specialmente nei bambini. L’1% circa dei bambini e il 10% circa degli adulti sviluppa malattia renale cronica.

La prognosi per i soggetti con glomerulonefrite rapidamente progressiva dipende dalla gravità della cicatrizzazione glomerulare e dalla possibilità di guarire la causa di base, come un’infezione. In circa la metà dei soggetti trattati precocemente (entro giorni o settimane), la funzionalità renale viene conservata e la dialisi non è necessaria. Tuttavia, dato che i sintomi precoci possono essere subdoli e vaghi, molti soggetti che presentano una glomerulonefrite rapidamente progressiva non sono consapevoli della patologia di base e non si rivolgono al medico fino a quando non si sviluppa l’insufficienza renale.

Se il trattamento viene avviato tardivamente, in caso di insufficienza renale vi sono maggiori possibilità di cronicizzazione della malattia renale cronica. Poiché l’insufficienza renale tende a instaurarsi prima che il soggetto se ne renda conto, dall’80% al 90% delle persone con glomerulonefrite rapidamente progressiva diventa dipendente dalla dialisi. La prognosi dipende, inoltre, dalla causa, dall’età del soggetto e da eventuali altre patologie presenti. Se la causa è sconosciuta o il soggetto è anziano, la prognosi è peggiore.

In alcuni bambini e adulti che non guariscono completamente da una glomerulonefrite acuta, si sviluppano altri disturbi renali, come la sindrome con ematuria e proteinuria asintomatica o la sindrome nefrosica. Altri soggetti con glomerulonefrite acuta, in particolare adulti più anziani, sviluppano spesso una glomerulonefrite cronica.