Erezione persistente

La necessità di effettuare esami dipende da cosa rileva il medico nel corso dell’esame obiettivo e dall’anamnesi. Spesso il tipo (ischemico o non ischemico) e la causa del priapismo sono evidenti, ad esempio in caso di assunzione di un farmaco per il trattamento della disfunzione erettile. Qualora non fosse determinata l’origine ischemica o non ischemica del priapismo, i medici potrebbero prelevare un campione di sangue dal pene per stabilire la presenza di ossigeno e altri gas (misurazione dell’emogas arterioso). Potrebbero prescrivere anche l’ecodoppler del pene (ecografia che misura il flusso di sangue e mostra le strutture dei vasi sanguigni del pene). Questi esami contribuiscono a differenziare tra priapismo ischemico e non ischemico. Grazie all’ecografia è possibile vedere anche il percorso del flusso sanguigno in presenza di priapismo e le anomalie anatomiche che possono contribuirvi. Se, nonostante tutto, la causa non dovesse ancora essere chiara, i medici indagheranno eventuali disturbi del sangue e infezioni delle vie urinarie. Gli esami includono

Emocromo con formula

Analisi delle urine e urinocoltura

Occasionalmente elettroforesi dell’emoglobina, in particolare nei ragazzi e negli uomini di origine africana o mediterranea

L’elettroforesi dell’emoglobina è un esame del sangue che ha come obiettivo la ricerca di anomalie dell’emoglobina (la proteina che trasporta l’ossigeno nei globuli rossi), come quelle che si verificano nell’anemia falciforme.

Poiché per alcuni ragazzi e uomini potrebbero essere imbarazzante ammettere di avere fatto uso di sostanze stupefacenti illegali, talvolta i medici eseguono un test antidroga. Talvolta può essere necessario effettuare una tomografia computerizzata (TC) o una risonanza magnetica per immagini (RMI).