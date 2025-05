Prelievi di cellule e tessuti

Di solito, la biopsia della vescica viene eseguita per diagnosticare il tumore della vescica. Talvolta, la biopsia della vescica viene eseguita per diagnosticare anche altri disturbi, compresa la cistite interstiziale e, raramente, per diagnosticare infezioni, come la schistosomiasi. A volte il medico usa la biopsia della vescica per valutare la risposta al trattamento di un soggetto (sorveglianza). Di solito la biopsia della vescica non viene eseguita, oppure viene eseguita solo con speciali precauzioni, in soggetti con malattie emorragiche (come l’emofilia). Se un soggetto presenta un’infezione delle vie urinarie, di solito la biopsia della vescica non viene eseguita fino al completo trattamento dell’infezione.

Le biopsie possono essere eseguite in un ambulatorio medico con anestesia locale oppure in sala operatoria con anestesia generale. Se viene asportata una grande quantità di tessuto o esiste il rischio di emorragia dopo la procedura, è possibile lasciare nella vescica un tubo di drenaggio (catetere) per drenare sangue e coaguli e impedire che ostruiscano l’uretra.