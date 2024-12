Panoramica sulle patologie vascolari renali

CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

Loma Linda University School of Medicine

Il normale funzionamento dei reni necessita di un flusso ematico intatto. L’eventuale interruzione o riduzione del flusso ematico può indurre compromissione e disfunzione renale e incremento della pressione arteriosa (ipertensione), se il danno si protrae nel tempo. In caso di ostruzione completa del flusso ematico alle arterie renali, l’intero rene o la parte irrorata da quell’arteria muore (infarto renale). L’infarto renale può portare all’incapacità del rene di elaborare ed eliminare i prodotti di scarto del corpo (insufficienza renale).

Apporto di sangue ai reni

Le patologie vascolari renali sono legate a diverse cause, come l’ostruzione delle arterie o delle vene renali, l’infiammazione dei vasi sanguigni (vasculite), traumi ai reni o ai vasi e altri disturbi. Ad esempio, la sclerosi sistemica (sclerodermia) e l’anemia falciforme possono compromettere i reni, portando talvolta all’insorgenza di malattia renale cronica. La sclerosi sistemica che colpisce i reni può causare anche ipertensione grave (ipertensione maligna). Le patologie vascolari renali sono divise come segue: