Dolore al fianco

Dopo avere esaminato i sintomi, il medico visita il soggetto e di norma esegue un’analisi delle urine per rilevare la presenza di globuli rossi o globuli bianchi in eccesso. La presenza di globuli bianchi nelle urine indica un’infezione. Generalmente, se si sospetta un’infezione si effettua un’urinocoltura. In presenza di dolore crampiforme molto acuto e sangue nelle urine è molto probabile che vi sia un calcolo renale. Se il soggetto presenta un dolore più lieve, fisso, dolorabilità alla palpazione di un rene, febbre ed eccesso di globuli bianchi nelle urine è probabile che vi sia un’infezione renale.

Se si sospetta un calcolo renale, il medico spesso esegue una tomografia computerizzata (TC) o un’ecografia per determinare se il calcolo è la causa, nonché la dimensione e la posizione del calcolo e se ostruisce significativamente il flusso di urina. Per eseguire la TC non viene usato un agente di contrasto endovenoso. Se il medico non è sicuro della causa del dolore, spesso nella TC viene utilizzato un mezzo di contrasto per via endovenosa o viene eseguito un altro esame di diagnostica per immagini.

Si tenta di trattare la condizione alla base dell’eccessiva coagulazione. Il paracetamolo o i farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) possono alleviare il dolore lieve. Il dolore causato dai calcoli renali può risultare intenso e potrebbe richiedere la somministrazione di oppiacei per via endovenosa oppure orale.