Un tubo respiratorio

Antibiotici

L’epiglottite causata da Haemophilus influenzae di tipo B può essere efficacemente prevenuta con il vaccino contro Haemophilus influenzae di tipo B (Hib).

Nel trattare un soggetto con epiglottite, i medici si assicurano che le vie aeree siano pervie. I bambini vengono trasportati in sala operatoria e, attraverso la bocca, viene inserito un tubo di respirazione di plastica nella trachea (intubazione orotracheale). Questo tubicino mantiene pervie le vie aeree edematose. Il medico inserisce un tubo per la respirazione anche negli adulti che presentano difficoltà a respirare, in particolare quelli che presentano vie aeree gravemente ostruite. Tuttavia, gli adulti che non hanno difficoltà a respirare potrebbero non necessitare di un tubo per la respirazione e possono essere tenuti sotto stretta osservazione in un’unità di terapia intensiva. Il tubo di respirazione di solito è necessario al massimo per 60 ore.

Se è impossibile inserire un tubo per la respirazione, i medici possono effettuare una tracheotomia temporanea, creando un foro nella trachea in modo che la persona possa respirare.

Ad adulti e bambini con epiglottite vengono somministrati antibiotici (come il ceftriaxone). Gli antibiotici possono essere modificati in base ai risultati della coltura.