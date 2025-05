Valutazione medica

Coltura di un campione di pus o liquido

I medici sospettano il cancroide nelle persone che presentano una o più piaghe (ulcere) genitali dolorose in assenza di una causa evidente, soprattutto se risiedono o si sono recate in regioni del mondo dove l’infezione è comune.

Di solito, i medici prelevano un campione di pus o di liquido da un’ulcera da inviare in laboratorio per far crescere (in coltura) i batteri. Tuttavia, la coltura e l’identificazione di questi batteri sono difficili, quindi per formulare la diagnosi si fa più affidamento sulla sintomatologia e sulle probabilità di esposizione all’infezione.

Le analisi specifiche per il cancroide non sono facilmente disponibili; tuttavia, si possono eseguire analisi del sangue per escludere altre cause, quali la sifilide e l’infezione da HIV.

I soggetti con cancroide sono ad alto rischio di sifilide e di infezione da HIV, quindi se i test iniziali per queste altre infezioni sono negativi, i medici raccomandano di ripeterli dopo 3 mesi.