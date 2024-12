Metronidazolo e tinidazolo

University of Washington School of Pharmacy

Il metronidazolo è un antibiotico usato per trattare infezioni pelviche, addominali, gengivali, dentali e dei tessuti molli, e gli ascessi polmonari o cerebrali. Inoltre, è il farmaco di prima scelta per alcune infezioni protozoarie, come l’amebiasi, l’infezione intestinale la giardiasi, l’infezione vaginale , la vaginite da Trichomonas e per l’infezione batterica definita vaginosi batterica.

Il tinidazolo è un antibiotico correlato, usato principalmente per trattare le stesse infezioni da protozoi e la vaginosi batterica.

Il metronidazolo agisce interferendo con la produzione batterica del materiale genetico. Ciò determina la morte dei batteri. Il tinidazolo agisce in modo simile.

Di norma, il metronidazolo si assume per via orale, ma può essere somministrato anche per via endovenosa. Il tinidazolo viene assunto per via orale.

Il metronidazolo e il tinidazolo possono interferire con il metabolismo dell’alcol e causare effetti collaterali sgradevoli simili ai postumi di una sbornia, come nausea, vomito, vampate di calore e mal di testa. L’alcol deve essere evitato durante l’assunzione di metronidazolo o tinidazolo e per 3 giorni dopo l’ultima dose.

(Vedere anche Panoramica sugli antibiotici.)