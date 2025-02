University of Washington School of Pharmacy

La mupirocina è un antibiotico che viene utilizzato per trattare l’impetigine e alcune altre infezioni batteriche della pelle e per eliminare gli stafilococchi dal naso. L’antibiotico agisce interferendo con la produzione da parte dei batteri delle proteine necessarie alla loro crescita e moltiplicazione.

La mupirocina è disponibile solo in forma di pomata.

I medici possono consigliare l’applicazione della mupirocina all’interno delle narici per eliminare gli stafilococchi dal naso. Tuttavia, poiché l’uso eccessivo di mupirocina può causare resistenza, questo antibiotico si utilizza soltanto quando i soggetti sono a rischio di contrarre un’infezione. Per esempio, viene prescritta ai pazienti che devono sottoporsi a certi interventi oppure agli individui che vivono in un luogo in cui l’infezione cutanea si sta diffondendo.

Alcuni effetti collaterali comuni della mupirocina sono prurito e bruciore.

