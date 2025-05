Durante la gravidanza, le rifamicine devono essere usate solo qualora i benefici del trattamento superino i rischi. Relativamente alla rifabutina, gli studi sugli animali hanno evidenziato effetti nocivi sul feto. Relativamente alla rifampicina e alla rifapentina, gli studi sugli animali hanno evidenziato effetti nocivi sul feto, tra cui difetti congeniti. (Vedere anche Sicurezza dei farmaci durante la gravidanza.)

L’uso delle rifamicine durante l’allattamento non è raccomandato, ma si deve decidere se interrompere l’allattamento o interrompere la somministrazione di rifampicina in funzione dell’importanza del farmaco per la salute della madre. (Vedere anche Uso di farmaci e sostanze durante l’allattamento al seno.)