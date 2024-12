Cystoisosporiasis

Esami delle feci

Per diagnosticare la cistoisosporiasi, si esamina al microscopio un campione di feci per verificare la presenza di uova di Cystoisospora. Per aumentare le possibilità di identificare le oocisti possono essere utilizzate tecniche speciali.

Quando l’analisi delle feci non identifica la causa della diarrea persistente, i medici possono usare una sonda flessibile a fibre ottiche (endoscopio) per esaminare la parte superiore dell’apparato digerente. I medici possono usare questa procedura per prelevare un campione di tessuto da esaminare e analizzare (biopsia). Se presenti, i parassiti del genere Cystoisospora possono essere osservati in un campione bioptico prelevato dall’intestino.