Durante la gravidanza, i macrolidi devono essere assunti solo qualora i benefici del trattamento superino i rischi.

Relativamente all’eritromicina e all’azitromicina, negli studi sugli animali non sono stati osservati effetti nocivi sul feto, ma non sono stati condotti studi specifici sulle donne in gravidanza. L’eritromicina è considerata uno degli antibiotici più sicuri da utilizzare durante la gravidanza. È considerata più sicura dell’azitromicina, perché è stata usata in misura maggiore e, pertanto, si hanno più conoscenze in merito.

Relativamente al macrolide claritromicina, negli studi sugli animali sono stati osservati effetti nocivi sul feto. Pertanto, le donne in gravidanza non devono assumere la claritromicina, se non in assenza di farmaci alternativi. (Vedere anche Sicurezza dei farmaci durante la gravidanza.)

L’uso dell’eritromicina durante l’allattamento è generalmente considerato accettabile. Non è noto se sia sicuro usare gli altri macrolidi durante l’allattamento. (Vedere anche Uso di farmaci e sostanze durante l’allattamento al seno.)