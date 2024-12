Cyclosporiasis

Esami delle feci

Per diagnosticare la ciclosporiasi, si esamina al microscopio un campione di feci per verificare la presenza di uova di Cyclospora. Per aumentare le possibilità di identificare le oocisti possono essere utilizzate tecniche speciali. In alcuni laboratori di riferimento sono disponibili tecniche molecolari per identificare il DNA del parassita.

Quando l’esame delle feci non rivela la causa della diarrea persistente, i medici possono usare una sonda flessibile a fibre ottiche (endoscopio) per esaminare la parte superiore dell’apparato digerente e prelevare un campione di tessuto (biopsia) da esaminare al microscopio e analizzare per rilevare il DNA del parassita.