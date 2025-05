Quinupristina e dalfopristina

University of Washington School of Pharmacy

La quinupristina e la dalfopristina appartengono a una classe di antibiotici chiamati streptogramine. Questi antibiotici vengono somministrati insieme, come combinazione (dalfopristina/quinupristina). Vengono utilizzati per il trattamento di infezioni gravi (soprattutto infezioni cutanee), comprese quelle causate da batteri resistenti ad altri antibiotici.

La combinazione dalfopristina/quinupristina (D/Q) agisce impedendo ai batteri di produrre le proteine di cui hanno bisogno per crescere e moltiplicarsi.

La combinazione D/Q viene somministrata per via endovenosa, solitamente attraverso un tubicino (catetere) che viene inserito direttamente in una grande vena centrale, ad esempio una vena del collo. Questo catetere è chiamato catetere venoso centrale. La combinazione D/Q può anche essere somministrata per via endovenosa in una vena del braccio e spingendo il catetere fino a una grande vena centrale. Questo catetere è chiamato catetere centrale ad inserzione periferica (PICC).

