Quando alcuni carbapenemi sono stati somministrati a certi animali gravidi, sono stati osservati effetti nocivi sul feto, ma questo effetto non è stato osservato con tutti i carbapenemi o in tutti gli animali gravidi testati. Sono disponibili dati sulla sicurezza limitati riguardo alle donne in gravidanza e il rischio per il feto non può essere escluso. I carbapenemi devono essere utilizzati nelle pazienti in gravidanza solo quando antibiotici più sicuri non sono un’opzione possibile. (Vedere anche Sicurezza dei farmaci durante la gravidanza.)

Piccole quantità di carbapenemi vengono escrete nel latte materno, ma i dati sulla sicurezza sono limitati, quindi non è possibile escludere completamente effetti nocivi sul bambino.

È possibile che l’uso di carbapenem durante l’allattamento possa influenzare l’equilibrio dei batteri normali presenti nell’apparato digerente del bambino. (Vedere anche Uso di farmaci e sostanze durante l’allattamento al seno.)