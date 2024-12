Polipeptidici

Si ritiene che il rischio posto dalla bacitracina per il feto durante la gravidanza e per il neonato durante l’allattamento sia lieve, in quanto il farmaco è per uso topico e solo una piccola quantità viene assorbita nel sangue. Tuttavia, la sua sicurezza non è stata accertata. Lo stesso vale per la polimixina B e la colistina, quando vengono applicate per via topica.

Durante la gravidanza, la polimixina B e la colistina devono essere somministrate per iniezione solo qualora i benefici del trattamento superino i rischi. Con la polimixina B non sono stati osservati effetti nocivi sul feto negli studi sugli animali, ma non sono stati condotti studi ben progettati in donne in gravidanza. Relativamente alla colistina, gli studi sugli animali hanno evidenziato effetti nocivi sul feto. (Vedere anche Sicurezza dei farmaci durante la gravidanza.)

Non è noto se sia l’uso di polimixina B o colistina mediante iniezione sia sicuro durante l’allattamento. (Vedere anche Uso di farmaci e sostanze durante l’allattamento al seno.)