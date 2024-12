Glicopeptidi e lipoglicopeptidi

Durante la gravidanza, l’uso dei glicopeptidi e dei lipoglicopeptidi è sconsigliato, ma in alcuni casi i benefici del trattamento possono superare i rischi. Per esempio, la vancomicina assunta per via orale può essere utilizzata per trattare la diarrea indotta da C. difficile nelle donne in gravidanza. (Vedere anche Sicurezza dei farmaci durante la gravidanza.)

Durante l’allattamento, l’uso dei glicopeptidi e dei lipoglicopeptidi è sconsigliato. (Vedere anche Uso di farmaci e sostanze durante l’allattamento al seno.)