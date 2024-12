Emollienti delle feci e semicupi

Per le emorroidi esterne trombizzate, asportazione del coagulo di sangue

Per le emorroidi interne, scleroterapia iniettiva, legatura elastica o fotocoagulazione a raggi infrarossi

Talvolta, rimozione chirurgica

Spesso le emorroidi non richiedono trattamento a meno che non causino sintomi. Assumere emollienti delle feci o ammassare le feci con integratori di fibre (come lo psillio) può alleviare lo sforzo durante i movimenti intestinali. Talvolta, i sintomi delle emorroidi si riducono immergendo l’ano in acqua tepida, il cosiddetto semicupio. Il semicupio consiste nel sedersi per 10-15 minuti in una vasca riempita parzialmente oppure utilizzando un contenitore pieno di acqua tiepida (non calda) posizionato sul water o sul bidet.

Per le emorroidi esterne trombizzate, in particolare quelle che provocano forte dolore, il medico potrebbe iniettare un anestetico locale e asportare il coagulo di sangue o l’emorroide, il che talvolta allevia il dolore più rapidamente.

L’assunzione di paracetamolo o un farmaco antinfiammatorio non steroideo (FANS) può favorire la riduzione del dolore da emorroide trombizzata. Sono utili anche le pomate anestetiche locali o le compresse di amamelide. Dolore e gonfiore, generalmente, diminuiscono dopo un breve periodo e i coaguli scompaiono in 4-6 settimane.

Per le emorroidi interne emorragiche, il medico può iniettare una sostanza che provoca la formazione di tessuto cicatriziale in grado di distruggere le emorroidi. Questa procedura è nota con il nome di scleroterapia iniettiva. Un’alternativa alla scleroterapia iniettiva è la fotocoagulazione a raggi infrarossi. Durante questa procedura, si usa una luce a infrarossi per trattare emorroidi sanguinanti.

Le emorroidi interne di grosso calibro e quelle resistenti alla scleroterapia iniettiva possono essere legate con elastici di gomma (procedura nota come legatura elastica). L’elastico fa sì che l’emorroide scompaia in modo indolore. Un’emorroide viene trattata ogni 2 settimane circa.

Legatura delle emorroidi

L’approccio chirurgico di asportazione delle emorroidi può essere utilizzato in caso di insuccesso di altri trattamenti. Tuttavia, la chirurgia delle emorroidi (definita emorroidectomia) può essere molto dolorosa, nonché causare ritenzione urinaria e stipsi.

Un’altra tecnica è nota con il nome di emorroidopessi circonferenziale con stapler, che prevede l’impiego di una suturatrice chirurgica circolare. Questa tecnica causa meno dolore dopo l’intervento, ma può determinare un tasso maggiore di complicanze rispetto all’emorroidectomia chirurgica convenzionale e la possibilità di recidiva delle emorroidi.

Emorroidopessi Nascondi dettagli L’emorroidopessi circonferenziale con stapler prevede l’impiego di una suturatrice chirurgica circolare.

Altri metodi per distruggere le emorroidi interne, come la legatura doppler-guidata delle arterie emorroidarie, sono oggetto di valutazione. Questo metodo consiste nell’identificare le arterie emorroidarie mediante ecografia e legarle con una sutura in modo da ridurre l'apporto di sangue alle emorroidi.

I trattamenti che usano laser, sonde criogeniche o una corrente elettrica (elettrocoagulazione) non hanno trovato conferma. La legatura elastica è tuttora il trattamento standard.