Farmaci per alleviare la rigidità muscolare

Il trattamento della distrofia miotonica con mexiletina o altri farmaci (ad esempio lamotrigina, fenitoina o carbamazepina) può alleviare la rigidità, ma senza risolvere la debolezza, il sintomo più fastidioso per il paziente. Inoltre, ognuno di questi farmaci presenta effetti collaterali indesiderati.

Il solo trattamento per la debolezza muscolare è rappresentato dalle misure di supporto, come l’applicazione di tutori per caviglia (per il piede cadente) o di altri dispositivi.