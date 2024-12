Intervento chirurgico

Una forma grave di malattia di Hirschsprung deve essere trattata rapidamente per ridurre il rischio di enterocolite.

In genere la malattia di Hirschsprung è trattata chirurgicamente per asportare la porzione alterata dell’intestino e collegare l’intestino normale con retto e ano.

I bambini che sviluppano enterocolite di Hirschsprung vengono ricoverati e ricevono liquidi e antibiotici per via endovenosa. Poi, una sonda lunga e sottile viene fatta passare attraverso il naso e posizionata nello stomaco o nell’intestino (sonda nasogastrica) e un altro tubo viene inserito nel retto. Si introduce soluzione salina nel retto per lavare via le feci (irritazione rettale) accumulate nell’intestino. Il trattamento chirurgico rimuove la sezione dell’intestino non funzionante.