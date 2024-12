Prolasso rettale

Eliminazione delle cause di sforzo

Per neonati e bambini, fasciare le natiche

Per gli adulti, di solito, trattamento chirurgico

Nei neonati e nei bambini, un emolliente fecale riduce lo sforzo legato all’evacuazione. Fasciare le natiche tra un’evacuazione e l’altra contribuisce a far guarire il prolasso.

Negli adulti, l’intervento chirurgico è in genere necessario per la correzione del problema. Nell’intervento eseguito per via addominale (che prende il nome di rettopessi), l’intero retto viene sollevato, spinto all’indietro e attaccato all’osso sacro nel bacino. In un altro tipo di operazione, un segmento del retto viene asportato e il resto è fissato all’osso sacro.

Nei soggetti troppo deboli per sottoporsi a un intervento chirurgico addominale si preferisce un intervento rettale.