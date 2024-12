Disturbi di coordinazione

Trattamento della causa quando è possibile

Fisioterapia e terapia occupazionale

Se possibile, la causa viene trattata o eliminata. Ad esempio, se il disturbo di coordinazione è dovuto all’uso di alcol, se ne deve interrompere il consumo. Se il disturbo è causato da una dose elevata di un farmaco (come la fenitoina), la dose deve essere ridotta. Alcuni disturbi sottostanti, come l’ipotiroidismo e la carenza di vitamina E, possono essere trattati. La chirurgia può aiutare alcune persone con tumori cerebrali.

Per i disturbi della coordinazione ereditari non esistono cure. In questi casi, il trattamento si concentra sull’alleviamento dei sintomi. Il riluzolo può aiutare a migliorare la coordinazione nel breve periodo.

I fisioterapisti possono insegnare alle persone esercizi specifici che possono contribuire a migliorare l’equilibrio, la postura e la coordinazione. Questi esercizi possono aiutarle a camminare in modo più normale e ad acquisire indipendenza per le capacità funzionali. I terapisti occupazionali possono anche consigliare dei dispositivi di ausilio per camminare, mangiare e svolgere altre attività quotidiane. Può aiutare anche la logoterapia.