Se possibile, correzione della causa

Farmaci per alleviare i sintomi

Se possibile, la causa del mioclono viene corretta. Ad esempio, vengono interrotti i farmaci che possono causare il mioclono. Viene corretto un livello di zucchero nel sangue alto o basso e l’insufficienza renale viene trattata con l’emodialisi.

Se la causa non può essere corretta, alcuni farmaci anticonvulsivanti (come il valproato e il levetiracetam; vedere la tabella Farmaci utilizzati per trattare le crisi convulsive) oppure il clonazepam (un lieve sedativo) possono alleviare i sintomi. La scelta del farmaco dipende dalla sede del danno cerebrale. In alcuni casi è necessaria una combinazione di farmaci.