Chi soffre di parkinsonismo, come le persone affette da malattia di Parkinson , presenta tremori che si verificano quando i muscoli sono rilassati, rigidità muscolare, lentezza nei movimenti e problemi di equilibrio e di deambulazione.

I medici tentano di identificare le cause del parkinsonismo chiedendo informazioni su note condizioni che lo causano e mediante esami di diagnostica per immagini del cervello per identificare una possibile causa.