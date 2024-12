Insonnia e sonnolenza diurna eccessiva (EDS)

Gli esami non sono necessari se i sintomi suggeriscono una causa come cattive abitudini del sonno, stress, sindrome del turnista o sindrome delle gambe senza riposo (un bisogno irresistibile di muovere le gambe o le braccia subito prima di addormentarsi o durante il sonno).

Il medico chiede a volte di consultare uno specialista dei disturbi del sonno per una valutazione in un laboratorio del sonno. I motivi di questa visita specialistica includono

Una diagnosi incerta

Sospetto di alcuni disturbi (come apnea notturna, disturbi convulsivi, narcolessia e disturbo del movimento periodico degli arti)

Insonnia o sonnolenza diurna eccessiva che persistono nonostante le misure di base per correggerle (cambiamento di comportamento per migliorare il sonno e assunzione di sonniferi per un breve periodo di tempo)

Presenza di segni allarmanti o altri sintomi, come incubi e spasmi di gambe e braccia durante il sonno

Dipendenza da sonniferi

La valutazione consiste solitamente nella polisonnografia e talvolta nell’osservazione (a volte con registrazione video) di movimenti insoliti durante un’intera notte di sonno. In alcuni casi vengono effettuati anche altri esami.

La polisonnografia viene solitamente eseguita di notte in un laboratorio, che può essere situato in un ospedale, una clinica, una stanza d’albergo o un’altra struttura dotata di un letto, un bagno e strumentazione per il monitoraggio. Vengono applicati degli elettrodi sul cuoio capelluto e sul viso per registrare l’attività elettrica del cervello (elettroencefalogramma, o EEG) e i movimenti degli occhi. L’applicazione degli elettrodi è indolore. Le registrazioni aiutano a fornire al medico informazioni sulle fasi del sonno. Gli elettrodi vengono anche fissati ad altre zone del corpo per registrare il battito cardiaco (elettrocardiografia o ECG), l’attività muscolare (elettromiografia) e la respirazione. Viene attaccata una clip indolore a un dito o a un orecchio per registrare i livelli di ossigeno nel sangue. La polisonnografia può rilevare disturbi della respirazione (come un’apnea notturna ostruttiva o centrale), disturbi convulsivi, narcolessia, disturbo del movimento periodico degli arti e movimenti e comportamenti insoliti durante il sonno (parasonnie). La polisonnografia viene oggi comunemente eseguita a domicilio per la diagnosi dell’apnea ostruttiva del sonno, ma non di eventuali altri disturbi del sonno; quando viene effettuata a casa, EEG, ECG ed elettromiografia non vengono eseguiti.

Viene effettuato un test delle latenze multiple del sonno per distinguere fra stanchezza fisica e sonnolenza diurna eccessiva e per verificare la presenza di narcolessia. I soggetti trascorrono la giornata in un laboratorio del sonno, dove viene data loro la possibilità di fare cinque sonnellini a intervalli di 2 ore. Devono mettersi sdraiati in una stanza buia e viene loro chiesto di fare un pennichella. La polisonnografia viene usata nell’ambito di questo esame per valutare la rapidità con cui i soggetti si addormentano. Rileva il momento dell’addormentamento ed è utilizzata per monitorare le fasi del sonno durante le pennichelle.

L’esame di mantenimento della veglia viene usato per determinare fino a che punto le persone riescono a stare sveglie quando restano sedute in una stanza tranquilla. Questo esame aiuta a stabilire quanto grave sia la sonnolenza diurna e se i pazienti possano svolgere in sicurezza le proprie attività quotidiane (come guidare un’automobile).

Possono essere effettuati degli esami per valutare cuore, polmoni e fegato nelle persone con sonnolenza diurna eccessiva se i sintomi o i risultati dell’esame obiettivo suggeriscono che la causa è un altro disturbo.