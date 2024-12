Demenza da corpi di Lewy e demenza associata alla malattia di Parkinson

Nella demenza da corpi di Lewy e in quella associata alla malattia di Parkinson, si formano depositi di una proteina sferici e anomali (chiamati corpi di Lewy) nelle cellule nervose che portano alla morte delle stesse.

Nella demenza da corpi di Lewy, questi ultimi si formano nello strato esterno del cervello (materia grigia o corteccia cerebrale). La corteccia cerebrale, che è la parte più grande del cervello, è responsabile di pensiero, percezione, uso e comprensione del linguaggio.

Nella demenza associata alla malattia di Parkinson, i corpi di Lewy tendono a formarsi in una parte del cervello chiamata substantia nigra, la zona che viene colpita dalla malattia di Parkinson. La substantia nigra è situata in profondità nel tronco cerebrale e aiuta a rendere i movimenti più fluidi. Il tronco encefalico connette il cervello al midollo spinale.

La demenza da corpi di Lewy e la demenza da malattia di Parkinson possono essere variazioni di uno stesso disturbo. In esso, la sinucleina (una proteina cerebrale che aiuta le cellule nervose a comunicare) cambia la sua forma (si ripiega incorrettamente) e si accumula lentamente per la maggior parte nel cervello, ma anche nel tratto digerente e nel cuore. Questi depositi anomali di sinucleina sono chiamati corpi di Lewy. La sinucleina ripiegata erroneamente nei corpi di Lewy promuove il ripiegamento errato di altra sinucleina, determinando la formazione di altri corpi di Lewy. Il danno cerebrale deriva dall’accumulo dei corpi di Lewy. Le proteine ripiegate erroneamente che provocano danno cerebrale in questo modo sono chiamate prioni. I prioni provocano altri disturbi cerebrali come la malattia di Creutzfeld-Jakob.

I corpi di Lewy si sviluppano anche in alcune persone con la malattia di Alzheimer, anche se gli intrecci neurofibrillari e le placche neuritiche (senili) sembrano essere la fonte principale del danno. Gli intrecci neurofibrillari e le placche neuritiche, tipici della malattia di Alzheimer, si sviluppano a volte anche nelle persone affette da demenza da corpi di Lewy. La demenza da corpi di Lewy, la demenza associata alla malattia di Parkinson e la malattia di Alzheimer si sovrappongono in modo considerevole e sono necessarie ulteriori ricerche per chiarire la loro relazione.