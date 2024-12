Perdita dell’olfatto

I medici trattano la causa dell’anosmia. Per esempio, i soggetti con infezioni e irritazione dei seni paranasali possono essere trattati con inalazione di vapore, spray nasali, antibiotici e talvolta con la chirurgia. Tuttavia, il senso dell’olfatto non sempre torna, anche dopo la guarigione della sinusite. I tumori vengono asportati chirurgicamente o trattati con radioterapia, ma tali trattamenti di solito non ripristinano il senso dell’olfatto. I polipi nel naso vengono asportati, talvolta recuperando l’acuità olfattiva. I fumatori di tabacco dovrebbero smettere.

Non vi sono trattamenti per l’anosmia in sé. I soggetti che conservano un po’ di acuità olfattiva talvolta scoprono che aggiungendo aromatizzanti concentrati ai cibi mangiano più volentieri. Gli allarmi antincendio, importanti in tutte le abitazioni, sono ancora più essenziali per i soggetti con anosmia che non riescono a percepire l’odore del fumo. I medici raccomandano ai soggetti con anosmia di fare attenzione prima di consumare cibi conservati o di usare il gas naturale per cuocere o riscaldare, poiché potrebbero avere difficoltà a rilevare il deterioramento dei cibi o le perdite di gas.