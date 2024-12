In circa il 70% dei soggetti con distonia cervicale, le iniezioni di tossina botulinica nei muscoli colpiti possono ridurre gli spasmi dolorosi per 1-4 mesi e consentire che la testa torni in una posizione più normale. Tuttavia, affinché il sollievo sia continuo le iniezioni deve essere ripetute ogni 3-4 mesi perché il beneficio della tossina botulinica svanisce nel tempo. In alcuni soggetti che ricevono ripetutamente iniezioni botuliniche, il corpo produce anticorpi che disattivano la tossina. Se i muscoli interessati sono piccolissimi o in profondità nell’organismo, può essere effettuata l’elettromiografia (stimolazione dei muscoli e registrazione della loro attività elettrica) per identificare i muscoli in cui effettuare l’iniezione.

Alcuni farmaci somministrati per via orale possono aiutare, ma controllano gli spasmi solo in circa il 25-33% dei soggetti. Questi farmaci comprendono:

Farmaci anticolinergici, come il triesifenidile

Un benzodiazepina (un sedativo), in particolare clonazepam

Baclofene (un miorilassante)

Carbamazepina (un farmaco anticonvulsivante)

I farmaci anticolinergici possono ridurre gli spasmi. Questi farmaci possono tuttavia avere anche effetti collaterali (come stato confusionale, sonnolenza, bocca secca, visione offuscata, capogiri, stipsi, difficoltà a urinare e perdita di controllo della vescica). Questi effetti sono fastidiosi, specialmente negli anziani. Pertanto, il loro uso può essere limitato.

Tutti questi farmaci vengono iniziati a basse dosi. Le dosi devono essere aumentate fino a quando i sintomi non sono sotto controllo o gli effetti collaterali non riescono più a essere tollerati. Gli effetti collaterali di questi farmaci sono particolarmente probabili negli anziani.