Come viene trattato la malattia di Parkinson?

Non esistono cure per la malattia di Parkinson.

Il medico prescrive:

Fisioterapia e terapia occupazionale

Farmaci come levodopa e carbidopa

Talvolta, un intervento chirurgico per inserire dei minuscoli elettrodi nel cervello con l’obiettivo di stimolare i gangli basali (un intervento noto come stimolazione cerebrale profonda)

Fisioterapia e terapia occupazionale che possono aiutare il soggetto a muoversi e a essere il più indipendente possibile nelle attività quotidiane e nella deambulazione.

Farmaci come la levodopa e la carbidopa possono facilitare il movimento e consentire di funzionare efficacemente per molti anni.

La stimolazione cerebrale profonda viene presa in considerazione solo se il soggetto presenta sintomi gravi e i farmaci non aiutano. Per la stimolazione cerebrale profonda, il medico inserisce un sottile elettrodo attraverso una piccola apertura nel cranio e lo posizione nell’area cerebrale problematica. L’altra estremità dell’elettrodo viene inserita sotto la cute e collegata a una batteria posta sotto alla clavicola. Il dispositivo invia dei segnali elettrici alle aree cerebrali problematiche.

Può essere utile adottare alcune semplici misure:

Continuare a svolgere il maggior numero di attività quotidiane possibile

Essere attivi attenendosi a un programma regolare

Semplificare le mansioni quotidiane: ad esempio sostituire i bottoni sugli abiti con del velcro, oppure acquistare scarpe con chiusure in velcro

Usare altri dispositivi di assistenza, come laccetti tira cerniere e uncini per bottoni

Eliminare i tappeti per evitare di inciampare

Installare delle barre per sostenersi in bagno e dei corrimano nei corridoi per evitare di cadere