Paralisi sopranucleare progressiva (PSP)

La paralisi sopranucleare progressiva è caratterizzata da movimenti lenti, rigidità muscolare, incapacità di muovere gli occhi e tendenza a cadere all’indietro.

Questa patologia progredisce rapidamente determinando rigidità muscolare e disabilità più gravi rispetto alla malattia di Parkinson.

La diagnosi si basa sui sintomi, sulla visita medica e su una risonanza magnetica per immagini.

Non esistono trattamenti efficaci, ma i farmaci utilizzati per trattare la malattia di Parkinson offrono talvolta un sollievo temporaneo.

(Vedere anche Panoramica sui disturbi del movimento.)

La paralisi sopranucleare progressiva, che è molto più rara della malattia di Parkinson, colpisce molte parti del cervello, in particolare i gangli basali e il tronco cerebrale I gangli basali aiutano ad effettuare e coordinare i movimenti volontari, a sopprimere i movimenti involontari e a coordinare i cambiamenti di postura. Il tronco cerebrale regola le funzioni corporee cruciali, come la respirazione, il battito cardiaco e la deglutizione e aiuta a correggere la postura. Le cellule cerebrali in quest’area degenerano, ma non se ne conosce il motivo.

Localizzazione dei gangli basali

Sintomi della paralisi sopranucleare progressiva I sintomi della paralisi sopranucleare progressiva compaiono generalmente dopo i 60 anni, ma possono manifestarsi già verso i 40 anni. I primi sintomi sono solitamente difficoltà a guardare in basso senza piegare il collo e difficoltà a salire e scendere le scale. Il tronco si irrigidisce, di conseguenza la deambulazione diventa più difficile e il rischio di cadute aumenta. Con il progredire della malattia guardare intenzionalmente verso l’alto o verso il basso diventa sempre più difficile, così tentare di seguire con lo sguardo un oggetto in movimento. Alla fine, anche guardare di lato diventa difficile. Gli occhi sembrano essere paralizzati nelle orbite. Le palpebre superiori possono essere spinte indietro, provocando uno sguardo di stupore. I muscoli diventano rigidi e i movimenti sono rallentati. La deambulazione non è stabile, con la tendenza a cadere all’indietro. L’eloquio e la deglutizione sono difficili. Altri sintomi includono insonnia, agitazione, irritabilità, apatia e cambiamenti di emozione rapidi. Nelle fasi successive, depressione e demenza sono comuni. Rispetto alla malattia di Parkinson, la paralisi sopranucleare progressiva progredisce più rapidamente, causa episodi di cadute prima, risponde meno bene al trattamento e causa grave rigidità muscolare e invalidità, solitamente entro 5 anni. La morte, spesso dovuta all’aspirazione (inalazione di secrezioni orali e/o cibo o liquidi ingeriti), si verifica di solito entro 10 anni dall’insorgenza dei sintomi.

Diagnosi della paralisi nucleare progressiva Valutazione medica

In genere risonanza magnetica per immagini La diagnosi di paralisi sopranucleare progressiva si basa sui sintomi e su una visita medica. Il seguente test aiuta i medici a diagnosticare questa patologia: I soggetti con paralisi sopranucleare progressiva hanno difficoltà a muovere volontariamente gli occhi, specialmente verso l’alto o verso il basso, ma alla fine anche di lato. Tuttavia, quando il medico chiede al soggetto di guardare un oggetto davanti a lui, quindi ruota il capo del soggetto da un lato, gli occhi si muovono normalmente e involontariamente in direzione opposta per consentire al soggetto di continuare a guardare l’oggetto. Questo esame può rilevare la perdita di movimenti oculari volontari, ma la conservazione dei movimenti oculari involontari che è caratteristica della paralisi sopranucleare progressiva, a conferma della diagnosi. Viene solitamente eseguita una risonanza magnetica per immagini (RMI) per controllare la presenza di altri disturbi che potrebbero provocare i sintomi. Nei soggetti con paralisi sopranucleare progressiva in stadio avanzato, la RMI evidenzia una riduzione delle dimensioni normali della porzione intermedia del tronco cerebrale (mesencefalo).