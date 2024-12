Valutazione del medico, confermata da test genetici.

Tomografia computerizzata e risonanza magnetica per immagini del cervello

La malattia di Huntington può essere difficile da riconoscere nella sua fase iniziale, perché i sintomi sono impercettibili. Può essere sospettata sulla base dei sintomi e dell’anamnesi familiare. Si deve comunicare al medico se ci sono parenti con problemi mentali o ai quali sono stati diagnosticati disturbi neurologici (come la malattia di Parkinson) o disturbi psichiatrici (come la schizofrenia) perché potrebbero aver avuto una malattia di Huntington non diagnosticata.

Vengono effettuate una tomografia computerizzata (TC) o una risonanza magnetica per immagini (RMI) per controllare la degenerazione dei gangli basali e delle altre aree del cervello solitamente colpite dalla malattia e per escludere altri disturbi.

Per confermare la diagnosi si eseguono test genetici. I test genetici e la consulenza sono importanti per le persone con un’anamnesi familiare della malattia ma nessun sintomo, perché potrebbero avere figli prima della comparsa dei sintomi. Per queste persone, la consulenza genetica deve precedere il test genetico. Vengono inviate presso dei centri specializzati nella gestione delle complesse questioni etiche e psicologiche implicate.