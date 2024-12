Panoramica sulla nutrizione

La composizione corporea di solito si riferisce alla percentuale di grasso e di muscoli presenti nell’organismo, ed è generalmente espressa come la percentuale di grasso corporeo. La composizione corporea talvolta viene stimata mediante

La misurazione dello spessore delle pliche cutanee

L’analisi di impedenza bioelettrica

Dei modi più accurati per stabilire questa percentuale sono pesare i soggetti sott’acqua (pesata idrostatica) ed eseguire una densitometria ossea (DXA), una tomografia computerizzata (TC) e una risonanza magnetica per immagini (RMI). Tuttavia, questi metodi più accurati non sono facili da utilizzare, possono essere costosi, comportano l’esposizione a radiazioni inutili (TC) e non sono sempre prontamente disponibili. Sono usati prevalentemente nella ricerca.

Spessore delle pliche cutanee: La composizione corporea può essere calcolata misurando la quantità di grasso sotto la pelle (spessore della plica cutanea). Si solleva una piega della pelle della parte posteriore del braccio sinistro (plica tricipitale) e si procede alla misurazione con un calibratore. Una misura pari a circa 1,5 cm nell’uomo e 2,5 cm nella donna è considerata normale. Tale misurazione, se associata alla circonferenza del braccio sinistro, può essere utilizzata per valutare la quantità di tessuto muscoloscheletrico del corpo (massa corporea magra).

Analisi di impedenza bioelettrica: questo test misura la resistenza dei tessuti corporei al flusso di corrente elettrica a basso voltaggio non percepibile. In genere, il soggetto si posiziona su una pedana metallica a piedi nudi e la corrente elettrica, che il soggetto non può avvertire, sale da un piede e scende nell’altro. Il grasso corporeo e il tessuto osseo presentano una resistenza al flusso molto maggiore rispetto al tessuto muscolare. Misurando la resistenza alla corrente, i medici possono valutare la percentuale di grasso corporeo. Questo test richiede solo 1 minuto.

Pesata idrostatica: i soggetti vengono pesati sott’acqua in una piccola vasca e il peso rilevato viene confrontato con il peso sulla terra ferma. Il tessuto osseo e quello muscolare sono più densi dell’acqua, per cui una persona con un’alta percentuale di massa magra pesa di più in acqua, mentre una persona con un’alta percentuale di massa grassa pesa di meno. Sebbene questo metodo sia considerato il più accurato, richiede attrezzature specifiche non facilmente reperibili, tempi lunghi e personale specializzato.

Densitometria ossea (DXA): questa tecnica di diagnostica per immagini determina con precisione la quantità e la distribuzione del grasso corporeo. La DXA utilizza una dose molto bassa di radiazioni ed è sicura ma è molto costosa per essere utilizzata di routine.

TC e RMI, anche se non sempre disponibili solamente per il miglioramento della salute, forniscono l’analisi maggiormente dettagliata e accurata della composizione corporea poiché possono stabilire con più precisione la quantità di grasso presente nei tessuti, compresi i muscoli e gli organi, e sono in grado di differenziare il grasso più pericoloso degli organi interni e dell’addome (viscerale) dal grasso meno dannoso sotto la cute (grasso sottocutaneo).