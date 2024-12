Panoramica sui farmaci da banco

Una volta, la maggior parte dei farmaci era disponibile senza prescrizione medica. Prima che fosse istituita la FDA, era possibile riempire un flacone di qualsiasi cosa e venderlo come rimedio sicuramente efficace. Alcol, cocaina, marijuana e oppio venivano introdotti in alcuni prodotti da banco senza alcuna informazione per il consumatore. Il Food, Drug, and Cosmetic (FD&C) Act del 1938 attribuì all’FDA il potere di istituire direttive, ma l’atto legislativo non forniva linee guida precise per stabilire quali farmaci si potessero assumere solo su ricetta medica e quali come prodotti da banco.

Nel 1951, un emendamento all’atto legislativo FD&C tentò di chiarire la differenza tra prodotto da banco e farmaco con prescrizione medica, definendo i criteri di sicurezza. I farmaci con prescrizione medica furono definiti composti in grado di indurre dipendenza, tossicità o effetti collaterali legati all’impiego, se non somministrati sotto controllo medico. Tutti gli altri potevano essere venduti come farmaci da banco.

Come precisato dall’atto legislativo FD&C del 1962, i farmaci da banco devono essere efficaci e sicuri. Tuttavia, determinare l’efficacia e la sicurezza può essere difficile. Ciò che è efficace in una persona può non esserlo in un’altra, inoltre qualsiasi farmaco può causare effetti collaterali indesiderati (detti anche effetti avversi, eventi avversi o reazioni avverse da farmaci). Negli Stati Uniti, un sistema organizzato per la segnalazione degli effetti avversi dei farmaci da banco è stato istituito solo nel 2007, quando è entrata in vigore una nuova legge che richiedeva alle aziende di segnalare gli eventi avversi gravi associati ai farmaci da banco (vedere Prodotti e integratori alimentari da banco).