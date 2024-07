Panoramica sulle reazioni avverse ai farmaci

Molte reazioni avverse ai farmaci emergono durante la fase di studio del farmaco, prima che sia stata inviata la domanda per l’approvazione all’Ente statunitense preposto al controllo di alimenti e medicinali (Food and Drug Administration, FDA). Altre reazioni avverse ai farmaci, in genere quelle non comuni, non emergono fino a quando il farmaco non è disponibile sul mercato da un tempo sufficiente a essere impiegato da un’ampia percentuale di soggetti. Pertanto, gli operatori sanitari sono invitati a riportare le sospette reazioni avverse ai farmaci alla FDA.

Tabella Alcune serie reazioni avverse ai farmaci