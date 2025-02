Mukoviszidose (zystische Fibrose, CF)

Sofern eine Diagnose nicht durch ein Neugeborenen-Screening erfolgt, wird die Hälfte der Kinder mit Mukoviszidose dem Arzt aufgrund von anhaltendem Husten, Keuchatmung und Infektionen der Atemwege vorgestellt. Der Husten, das am stärksten ausgeprägte Symptom, ist häufig begleitet von Würgen, Erbrechen und unruhigem Schlaf. Kinder können Atembeschwerden haben, an Keuchatmung oder beidem leiden. Mit fortschreitender Erkrankung verlieren die Kinder zunehmend ihre sportliche Leistungsfähigkeit, Lungeninfektionen treten häufiger auf und der Brustkorb nimmt eine fassartige Form an. Die unzureichende Sauerstoffversorgung kann zur Ausformung von Trommelschlägelfingern (Trommelschlägelfinger) und zu bläulicher Verfärbung des Nagelbetts führen. In der Nase können sich Polypen bilden. In den Nebenhöhlen können sich die zähen Sekrete ansammeln und chronische oder wiederkehrende Nebenhöhleninfektionen hervorrufen.

Ältere Kinder und Erwachsene können Verstopfungen oder wiederkehrende und manchmal chronische Darmverschlüsse haben. Symptome sind eine Veränderung des Stuhlmusters, krampfartige Bauchschmerzen, verminderter Appetit und manchmal Erbrechen. Bei älteren Kindern und Erwachsenen ist gastroösophagealer Reflux relativ häufig.

Wenn Kinder und Erwachsene mit Mukoviszidose bei heißen Temperaturen oder aufgrund von Fieber übermäßig stark schwitzen, können sie durch den hohen Verlust an Salz und Wasser einen Flüssigkeitsmangel erleiden. Eltern sehen und schmecken möglicherweise sogar auf der Haut ihres Kindes Salzrückstände.

Bei Heranwachsenden verzögern sich das Wachstum und die Pubertät.

Bei fortschreitender Erkrankung stellen Lungeninfektionen eine große Gefahr dar. Wiederkehrende Lungeninfektionen zerstören allmählich die Lungenflügel.