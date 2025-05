(Physiotherapie des Brustbereichs)

Atemübungen helfen, tiefere Atemzüge zu machen, um die Lungenatelektase (Zusammenbruch der Alveolen oder kleinen Lungenbläschen) zu begrenzen oder umzukehren. Sie verbessern aber die Lungenfunktion nicht direkt. Allerdings verringern sie das Risiko von Lungenkomplikationen nach chirurgischen Eingriffen bei starken Rauchern und anderen Patienten mit Lungenerkrankungen. Die Übungen sind insbesondere hilfreich für häufig sitzende Menschen, die an COPD leiden, oder für Patienten, die bis vor Kurzem an ein Beatmungsgerät angeschlossen waren.

Oftmals wird bei diesen Übungen ein sogenannter Atemtrainer oder ein Incentive-Spirometer eingesetzt. Die betroffene Person atmet durch einen Schlauch, der an einer tragbaren Plastikkammer angebracht ist, so tief wie möglich ein. In der Kammer befindet sich ein Bällchen, und mit jedem Atemzug wird das Bällchen angehoben. Im Idealfall wird dieser Vorgang jede Stunde 5- bis 10-mal hintereinander wiederholt, solange die betroffene Person wach ist. Viele Krankenhäuser setzen dieses Gerät regelmäßig vor und nach chirurgischen Eingriffen ein. Allerdings können Übungen zur Tiefatmung, die von Krankenpflegern und Atemtherapeuten angeregt werden, wirksamer sein als selbst gesteuerte Atemübungen mit einem Incentive-Spirometer.

Spirometer Bild

Die sogenannte Lippenbremse ist eine Atemtechnik, die hilfreich sein kann, wenn es bei Personen mit einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung bei Panik, Anstrengung oder während einer Verkrampfung der Atemwege zu einer Überblähung der Lunge kommt. Sie kann aber auch von Patienten in einer Rehabilitation für Lungenerkrankungen als zusätzliche Atemübung eingesetzt werden. Dabei atmen die betreffenden Personen bei fast geschlossenen (leicht gespitzten) Lippen aus, als wollten sie zu pfeifen beginnen. Dadurch erhöht sich der Druck in den Atemwegen, sodass es nicht zu einem Kollaps kommt. Die Übung hat keine schädlichen Wirkungen, und bei manchen Patienten wird diese Atmungstechnik auch ohne Anleitung zur Gewohnheit.

Wenn man sich beim Üben der Lippenbremse vorbeugt, erhöht sich der Nutzen noch. In dieser Position sollte man sich mit ausgestreckten Armen und Händen hinstellen und den Körper an einen Tisch oder einen anderen Gegenstand lehnen.