Wenn Patienten eine Behandlung verordnet wird und sie diese befolgen, ist die Prognose in der Regel ausgezeichnet. Die Lebenserwartung wird dadurch nicht beeinträchtigt, und die schwersten Komplikationen können verhindert werden. Der Blutdruck sinkt in der Regel um einige Punkte.

Hilfreich kann sein, wenn Betroffene abnehmen, das Rauchen aufgeben und nicht übermäßig Alkohol trinken. Infektionen der Nase und Allergien sollten behandelt werden. Auch eine Hypothyreose und Akromegalie sollten bei Vorliegen behandelt werden. Ein Gewichtsverlust ist hilfreich, kann aber sehr schwierig sein, insbesondere für Menschen, die schläfrig und erschöpft sind. Daher wird eine medikamentöse oder operative Behandlung zur Gewichtsabnahme (bariatrische Operation) oft für Menschen empfohlen, die sehr übergewichtig (adipös) sind. Sowohl Medikamente als auch eine bariatrische Operation reduzieren die Schlafapnoe und lassen die Symptome bei vielen Patienten abklingen.

Am zuverlässigsten für Menschen mit obstruktiver Schlafapnoe – besonders bei ausgeprägter Tagesmüdigkeit – ist die Therapie mit kontinuierlicher Überdruckbeatmung (Continuous Positive Airway Pressure, CPAP). Dabei atmen Menschen durch eine Gesichts- oder Nasenmaske, die an ein Gerät angeschlossen ist, das für einen leichten Überdruck in den Atemwegen sorgt. Dieser Überdruck hält den Rachen beim Einatmen offen. Die CPAP-Beatmung kann mit oder ohne Luftbefeuchtung vorgenommen werden. Manche Menschen empfinden feuchte Luft als angenehmer. Eine sorgfältige Nachbetreuung durch eine medizinische Fachkraft ist in den ersten 2 Behandlungswochen notwendig, damit die korrekte Anpassung der Maske gewährleistet ist und die betroffene Person im Umgang mit der Maske beim Schlafen angeleitet werden kann.

CPAP-Gerät Bild SCIENCE PHOTO LIBRARY

Viele Menschen tragen die CPAP-Maske jedoch ungern und legen sie daher manchmal gar nicht oder nur unregelmäßig an. Wenn Ärzte und Medizintechniker den Patienten dabei helfen, eine gut passende CPAP-Maske zu finden, und sie zum Tragen ermutigen, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Patienten mit CPAP langfristig erfolgreich sind.

Trotz CPAP-Beatmung kommt es bei manchen Menschen nach wie vor zu einer ausgeprägten Tagesmüdigkeit. Diese Menschen können von der Einnahme eines stimulierenden Mittels (z. B. Modafinil oder Solriamfetol) profitieren, das bei Menschen mit obstruktiver Schlafapnoe zur Behandlung von Schläfrigkeit während des Tages verwendet wird. Andere Medikamente werden ebenfalls bei Menschen mit obstruktiver Schlafapnoe untersucht.

Abnehmbare Schienensysteme, die von Zahnärzten angepasst und vom Betroffenen im Mund getragen werden, können dazu beitragen, eine obstruktive Schlafapnoe (und Schnarchen) in leichten bis mittelschweren Fällen zu lindern. Diese Hilfsmittel werden nur beim Schlafen getragen und halten die Atemwege offen. Die meisten Schienensysteme bestehen aus 2 Kunststoffteilen, die an die Form der oberen und unteren Zahnreihe angepasst sind. Die 2 Teile verbinden sich miteinander und sind so konzipiert, dass sie den Unterkiefer nach vorne ziehen, sodass die Zunge nicht nach hinten in den Rachen fallen kann.

Da lautes Schnarchen häufig vorkommt und einige Probleme bereitet und der Einsatz einer CPAP-Maske schwierig sein kann, werden einige alternative Systeme, die noch nicht gründlich untersucht wurden, vermarktet und direkt an Verbraucher verkauft. Vor Beginn eines Behandlungsplans sollten die Patienten ihre Behandlungsoptionen mit einem Arzt besprechen.

Mundschiene für Schlafapnoe Bild Bilder mit freundlicher Genehmigung von Dr. med. Robert S. Porter.

Die Stimulation der oberen Atemwege ist ein Verfahren, bei dem ein implantiertes elektrisches Gerät dazu verwendet wird, einen der beiden Hirnnerven (Nervus hypoglossus) zu aktivieren, der die Zunge kontrolliert. Die Stimulation dieses Nervs aktiviert Muskeln, die die Zunge nach vorne drücken und dabei helfen, die Atemwege offen zu halten. Diese Therapie kann bei einigen Menschen mit mäßiger bis schwerer obstruktiver Schlafapnoe erfolgreich sein, die eine Therapie mit dem CPAP-System nicht vertragen.

Eine Operation im Kopf/Halsbereich kann zur Behandlung einer Schlafapnoe nützlich sein, wenn die oberen Atemwege durch stark vergrößerte Mandeln oder etwas anderes offensichtlich blockiert werden. Bei Kindern ist die operative Entfernung von Gaumen- und Rachenmandeln (die sogenannte Tonsillektomie und Adenoidektomie) die häufigste Behandlung. Diese Art von Operation lindert in der Regel die Schlafapnoe, besonders, wenn die Gaumen- oder Rachenmandeln vergrößert sind. Auch bei Patienten ohne offensichtliche Blockaden wird manchmal ein chirurgischer Eingriff durchgeführt, wenn keine andere Behandlungsmethode erfolgreich war.

Die Uvulopalatopharyngoplastik ist eine Operation, bei der die oberen Atemwege geöffnet werden, indem etwas Gewebe aus den oberen Atemwegen entfernt wird (z. B. aus dem Gaumen, dem Zäpfchen, den Gaumenmandeln und den Rachenmandeln). Dies nützt am meisten bei Menschen mit leichter Schlafapnoe. Dieses Verfahren wurde jedoch weitgehend durch weniger aggressive Verfahren ersetzt, mit denen zum Beispiel versucht wird, die Wände des Rachens (der Hohlraum hinter Nase und Mund) zu stabilisieren. Auch andere operative Methoden werden gelegentlich verwendet. Wie erfolgreich und anhaltend ihre Ergebnisse sind, wurde jedoch noch nicht gründlich untersucht.

Eine Tracheostomie (bei der eine bleibende Öffnung in der Luftröhre zur Einführung eines Atemschlauchs erstellt wird) ist die wirksamste Behandlung bei obstruktiver Schlafapnoe. Eine Tracheostomie wird jedoch nur als letzter Ausweg für Patienten mit der schlimmsten Erkrankung durchgeführt, die auf andere Behandlungen nicht angesprochen haben.