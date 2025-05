Die ausreichende Versorgung mit Nährstoffen, vor allem mit Kalzium und Vitamin D, ist hilfreich, besonders vor Erreichen der maximalen Knochendichte (ca. 30. Lebensjahr), jedoch auch später. Vitamin D hilft dem Körper, Kalzium aufzunehmen.

Männer wie auch Frauen sollten täglich mindestens 1.000 Milligramm Kalzium zu sich nehmen. Frauen nach der Menopause, ältere Männer, Kinder in der Pubertät und schwangere oder stillende Frauen können täglich 1200 bis 1500 Milligramm benötigen. Kalzium aus Nahrungsmitteln ist der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln vorzuziehen. Zu den Nahrungsmitteln, die viel Kalzium enthalten, zählen Milchprodukte (wie Milch und Joghurt), bestimmte Gemüsesorten (wie Brokkoli), Milch aus Nussfrüchten (wie Mandelmilch) und Nüsse (wie Macadamianüsse). Siehe die Tabelle Menge an Kalzium in einigen Lebensmitteln.

Wenn die empfohlene Menge nicht über die Nahrung aufgenommen werden kann, müssen jedoch Nahrungsergänzungsmittel eingenommen werden. Es gibt viele Kalziumpräparate, von denen einige auch Vitamin D enthalten. Die häufigsten Präparate sind Kalziumkarbonat und Kalziumzitrat. Kalziumzitrat wird für Personen empfohlen, die Magensäurehemmer einnehmen (z. B. einen H2-Säureblocker wie Famotidin oder einen Protonenpumpenhemmer wie Omeprazol, die zur Verringerung der Magensäure eingenommen werden) oder sich einer Magenbypass-Operation unterzogen haben.

Menschen mit Osteoporose wird empfohlen, täglich Nahrungsergänzungsmittel mit 600 bis 800 internationalen Einheiten (IE) Vitamin D einzunehmen. Personen mit Osteoporose, die an Vitamin-D-Mangel leiden, benötigen gegebenenfalls eine noch höhere Dosis. Der Arzt kann anhand des Vitamin-D-Spiegels im Blut den zusätzlichen Bedarf an Vitamin D bestimmen. Die häufigste Lebensmittelquelle sind angereicherte Nahrungsmittel, hauptsächlich Getreide- und Milchprodukte. Vitamin D kommt auch in Lebertran und fettem Fisch vor. Zusätzliches Vitamin D wird gewöhnlich in Form von Cholecalciferol, dem natürlichen Vitamin D, oder in Form von Ergocalciferol, der aus Pflanzen gewonnenen synthetischen Form, verabreicht.