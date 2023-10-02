Mekoniumileus ist meistens ein frühes Anzeichen für eine Mukoviszidose. Mukoviszidose, eine Erbkrankheit, führt dazu, dass die Darmsekrete zu dick und klebrig werden. Diese Sekrete kleben dann an der Schleimhaut des Dünndarms und verstopfen ihn. Die extrem klebrigen Sekrete sind bei 10 bis 20 Prozent der Kinder mit Mukoviszidose die ersten Anzeichen für die Erkrankung. Neugeborene mit Mekoniumileus entwickeln später nahezu immer auch andere Symptome der Mukoviszidose.

Das Mekoniumpfropfsyndrom ähnelt dem Mekoniumileus, mit der Ausnahme, dass hier der Dickdarm durch das Mekonium verstopft ist.