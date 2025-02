Pfeifen oder Summen im Ohr

Beim objektiven Tinnitus stammen die Geräusche von Blutgefäßen in der Nähe des Ohrs. In solchen Fällen ist das Geräusch bei jedem Pulsschlag zu vernehmen (pulsierend, pochend). Ursachen umfassen:

Turbulente Strömung durch die Halsschlagader oder die Drosselvene

Bestimmte Mittelohrtumoren, die reich an Blutgefäßen sind

Missgebildete Blutgefäße der Membran, die das Gehirn umhüllt

Das häufigste Geräusch ist der schnelle oder turbulente Blutfluss in großen Blutgefäßen des Halses. Dieser anormale Blutfluss kann aufgrund einer reduzierten Anzahl an roten Blutkörperchen (Anämie) oder einer Verstopfung der Arterien (Atherosklerose) auftreten und sich bei Patienten mit schlecht eingestelltem Bluthochdruck (Hypertonie) verschlechtern. Einige kleine Tumoren des Mittelohrs, sogenannte Glomustumoren, sind reich an Blutgefäßen. Die Tumoren sind zwar sehr klein, liegen jedoch sehr nahe an den schallsensiblen Strukturen des Ohrs, sodass der Blutfluss durch die Tumoren zu hören sein kann (nur in einem Ohr). Manchmal entwickeln sich in der Membran, die das Gehirn umhüllt (die Dura), Blutgefäßfehlbildungen, z. B. anormale Verbindungen zwischen Arterien und Venen (arteriovenöse Fehlbildungen). Wenn diese Fehlbildungen in der Nähe des Ohrs liegen, kann der Blutstrom durch diese Gefäße zu hören sein.

Weniger häufig verursachen Krämpfe der Gaumenmuskeln oder der kleinen Muskeln des Mittelohrs Klickgeräusche. Diese Geräusche folgen nicht dem Pulsschlag. Solche Krämpfe haben oft keine bekannte Ursache, können aber durch Tumore, Kopfverletzungen oder Krankheiten verursacht werden, die die Ummantelung der Nerven beschädigen (z. B. multiple Sklerose).