Bildgebende Untersuchungen des Brustkorbs

Röntgenaufnahmen des Brustkorbs werden normalerweise vom Rücken her gemacht. In der Regel wird dies durch eine Seitenansicht ergänzt. Manchmal müssen Röntgenaufnahmen des Brustkorbs gemacht werden, wobei der Patient in eine andere Position gebracht werden muss, damit der Arzt einen Blick auf einen bestimmten Bereich der Lunge werfen kann oder weil vom Patienten keine Aufnahmen in der üblichen Position gemacht werden können.

Die Röntgenaufnahmen stellen das Herz und die großen Blutgefäße gut dar und lassen in der Regel auch schwere Erkrankungen in der Lunge, den angrenzenden Zwischenräumen, an der Brustwand und den Rippen erkennen. Beispielsweise entdeckt man auf Röntgenaufnahmen des Brustkorbs am ehesten eine Lungenentzündung, einen Lungentumor, eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD), kollabierte Lunge (Atelektase) und Luft (Pneumothorax) oder Flüssigkeit (Pleuraerguss) im Pleuraraum (dem Raum zwischen den zwei Lungenfellschichten, die die Lunge und die innere Brustwand umgeben).

Obwohl Röntgenaufnahmen selten genug Informationen bieten, damit die Ärzte die genaue Ursache einer krankhaften Veränderung bestimmen können, geben sie ihnen doch genügend Anhaltspunkte für die Entscheidung, ob und welche weiteren Tests für eine Diagnose notwendig sind.