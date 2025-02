Steine im Harnweg

Symptome

Computertomographie (CT)

Bei Patienten mit Nierenkoliken vermuten Ärzte häufig Steine. In manchen Fällen werden bei Menschen, bei denen ohne ersichtlichen Grund eine Druckempfindlichkeit an Rücken und Leiste oder Schmerzen im Genitalbereich auftreten, Steine als Ursache vermutet. Zwar verursachen nicht alle Steine Blut im Urin, doch wird die Diagnose dadurch erhärtet. In manchen Fällen sind Symptome und Untersuchungsbefunde so charakteristisch, dass keine weiteren Tests durchgeführt werden müssen, vor allem bei Menschen, die bereits in der Vergangenheit Steine in den Harnwegen hatten. Bei den meisten Menschen jedoch treten derartig starke Schmerzen auf, wobei die Symptome und Untersuchungsbefunde auch andere Ursachen für die Schmerzen zulassen, sodass weitere Tests durchgeführt werden müssen. Steine müssen von anderen möglichen Ursachen für starke Bauchschmerzen abgegrenzt werden, unter anderem

Eine Helix-CT bzw. Spiral-CT, bei der auf den Einsatz von röntgendichtem Kontrastmittel verzichtet wird, ist in der Regel das am besten geeignete Diagnoseverfahren. Bei der CT-Untersuchung kann ein Stein lokalisiert werden sowie das Ausmaß der Blockierung durch den Stein in den Harnwegen. Mittels CT können auch viele andere Erkrankungen, die ähnliche Schmerzen wie die Steine verursachen, erkannt werden. Der größte Nachteil der Computertomographie ist die Strahlenbelastung während der Untersuchung. Dieses Risiko ist jedoch dann durchaus vertretbar, wenn möglicherweise eine ernsthafte Erkrankung wie ein Aortenaneurysma oder eine Appendizitis als Ursache zugrunde liegt und auf diese Weise erkannt werden kann. Heute werden häufig innovativere CT-Geräte oder -Verfahren mit einer geringeren Strahlenbelastung eingesetzt.

Ultraschall ist eine Alternative zur CT und verursacht keinerlei Strahlenbelastung. Beim Ultraschall sind jedoch, im Gegensatz zur CT, häufig kleine Steine (insbesondere, wenn sich diese im Harnleiter befinden) nicht sichtbar. Auch die genaue Lage der Obstruktionen der Harnwege und andere ernsthafte Erkrankungen, die die Symptome verursachen könnten, werden möglicherweise nicht entdeckt.

Bei Röntgenuntersuchungen ist die Strahlenbelastung deutlich geringer, wobei diese bei der Diagnose von Steinen nicht so präzise sind und nur Kalzium-Steine sichtbar machen. Wenn bei einem Patienten Kalzium-Steine vermutet werden, ist eine Röntgenuntersuchung eine mögliche Alternative, um diese zu lokalisieren oder um festzustellen, wie weit sich diese im Harnleiter fortbewegt haben.

Bei einer Ausscheidungsurographie (früher intravenöse Urographie oder intravenöse Pyelographie) wird eine Reihe von Röntgenaufnahmen gemacht, nachdem ein Röntgenkontrastmittel in die Vene gespritzt wurde. Damit können Steine lokalisiert und festgestellt werden, wie stark diese die Harnwege blockieren. Dieses Verfahren ist jedoch sehr zeitaufwendig und ist aufgrund des Einsatzes von Kontrastmitteln mit gewissen Risiken verbunden (z. B. allergische Reaktionen oder Verschlimmerung einer Niereninsuffizienz). Die Ausscheidungsurographie wird selten zur Diagnose von Steinen eingesetzt, wenn CT oder Ultraschall verfügbar sind.

In der Regel erfolgt auch eine Urinanalyse. Es werden möglicherweise Blut oder Eiter im Urin festgestellt, unabhängig davon, ob Symptome auftreten.