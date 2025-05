Alle Pneumokokken-Impfstoffe werden in einen Muskel gespritzt. Die Empfehlungen und der verabreichte Impfstoff hängen vom Alter der Person sowie weiteren Faktoren ab. (Siehe auch CDC: Pneumococcal Vaccination: Summary of Who and When to Vaccination.)

Kinder unter 18 Jahren sollten den Pneumokokkenimpfstoff erhalten, normalerweise in 4 Dosen im Alter von 2 Monaten, 4 Monaten, 6 Monaten und 12 bis 15 Monaten, im Rahmen des empfohlenen Impfschemas für Kinder (siehe CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age).

Personen ab 50 Jahren, die zuvor noch keinen Konjugatimpfstoff erhalten haben oder deren Impfvorgeschichte unbekannt ist, sollten wie folgt geimpft werden:

1 Dosis PCV20 oder

1 Dosis PCV21 oder

1 Dosis PCV15, gefolgt von einer Dosis PPSV23

Personen zwischen 19 und 49 Jahren mit bestimmten Leiden oder Risikofaktoren (siehe unten), die zuvor noch keinen Konjugatimpfstoff erhalten haben und deren Impfvorgeschichte unbekannt ist, sollten wie folgt geimpft werden:

1 Dosis PCV20 oder

1 Dosis PCV21 oder

1 Dosis PCV15, gefolgt von einer Dosis PPSV23

Personen zwischen 19 und 49 Jahren, die eines der folgenden Symptome aufweisen, sollten eine Pneumokokken-Impfung erhalten:

Beide Erwachsenengruppen sollten die PPSV23-Dosis frühestens 1 Jahr nach der PCV15-Dosis erhalten. Manchmal wird allerdings auch ein Abstand von mindestens 8 Wochen zwischen der PCV15- und der PPSV23-Impfung bei Erwachsenen mit einer immunschwächenden Erkrankung, einem Cochlea-Implantat oder bei Austritt von Gehirn-Rückenmark-Flüssigkeit (CSF) in Betracht gezogen. Für diejenigen, die zuvor eine Dosis des Pneumokokkenimpfstoffs erhalten haben, siehe auch detaillierte Empfehlungen zur weiteren Dosierung des Pneumokokkenimpfstoffs unter CDC: Adult Immunization Schedule by Age.

Wenn Menschen eine vorübergehende Erkrankung haben, warten Ärzte normalerweise mit der Impfung, bis die Erkrankung abgeklungen ist (siehe auch CDC: Who Should NOT Get Vaccinated With These Vaccines?).