Mukoviszidose entwickelt sich, wenn ein Baby zwei schadhafte Kopien eines bestimmten Gens erbt – jeweils eine Kopie von jedem Elternteil. Die Eltern wissen vielleicht nicht, dass sie eine schadhafte Kopie des Gens haben. Menschen, die eine schadhafte Kopie dieses Gens haben, werden Träger genannt. Träger haben keine Mukoviszidose-Symptome.

Wenn Sie versuchen schwanger zu werden, können Ärzte Bluttests durchführen, um festzustellen, ob Sie und Ihr Partner Träger sind. Wenn Sie beide das Mukoviszidose-Gen haben, hat Ihr Baby eine 25-prozentige Wahrscheinlichkeit für Mukoviszidose.

Das defekte Gen verursacht, dass Körperflüssigkeiten dickflüssiger und klebriger sind anstatt dünn und leicht fließend. Die dicken, klebrigen Flüssigkeiten verstopfen die Gänge in der Lunge, der Bauchspeicheldrüse und im Darm. Die verstopften Gänge verursachen Probleme beim Atmen, der Energiegewinnung aus der Nahrung und dem Abführen von Stuhlgang (Stuhl).