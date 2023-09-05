Was ist Mukoviszidose?
Mukoviszidose ist eine Krankheit, die familiär weiter vererbt wird (eine Erbkrankheit). Sie führt dazu, dass Flüssigkeiten in der Lunge, im Verdauungssystem und in vielen anderen Organen dick und zähflüssig werden. Die Kinder haben viele gesundheitliche Probleme, wie Schwierigkeiten beim Atmen, Lungeninfektionen und Gedeihstörungen. Jungen und Mädchen kaukasischer Abstammung sind gleichermaßen von Mukoviszidose betroffen.
Mukoviszidose kommt vor, wenn beide Eltern ein defektes Gen an ihr Kind weitergeben.
Aufgrund des defekten Gens werden Körperflüssigkeiten in der Lunge, der Leber, Bauchspeicheldrüse und im Verdauungstrakt dicker und zähflüssiger als normal.
Die Symptome treten im Allgemeinen bei Babys oder jungen Kindern auf und umfassen Erbrechen, fehlende Gewichtszunahme und Husten.
Bei Verdacht auf Mukoviszidose kann der Arzt Blut-, Schweiß- und Gentests zur Diagnose anordnen.
Die Behandlung umfasst Medikamente für eine bessere Atmung, gegen Infektionen und zur Förderung der Verdauung.
In den USA werden im Jahr 2019 geborene Menschen mit Mukoviszidose voraussichtlich etwa 48 Jahre alt.
Mukoviszidose: mehr als eine Erkrankung der Lunge
Die Mukoviszidose betrifft neben der Lunge auch noch viele weitere Organe.
In der Lunge blockieren zähe Bronchialsekrete die kleinen Atemwege, die sich daraufhin infizieren und entzünden. Mit fortschreitender Krankheit verdicken sich die Bronchialwände, in den Atemwegen stauen sich infektiöse Sekrete, Bereiche der Lunge verengen sich und Lymphknoten vergrößern sich.
In der Leber verschließen zähe Sekrete die Gallengänge. In der Gallenblase können Steine entstehen.
Verdickte Sekrete können die Bauchspeicheldrüse gänzlich verschließen, sodass Verdauungsenzyme nicht mehr in den Darm gelangen können. Bei einigen Menschen entsteht ein Diabetes, weil die Bauchspeicheldrüse weniger Insulin bilden kann (für gewöhnlich im Jugend- oder im Erwachsenenalter).
Im Dünndarm kann durch zähflüssige Sekrete ein Kindspech-Darmverschluss (Mekoniumileus) entstehen und bei Neugeborenen eine Operation erforderlich machen.
Auch die Fortpflanzungsorgane werden durch Mukoviszidose auf verschiedene Weise beeinträchtigt, was bei Männern für gewöhnlich zu Unfruchtbarkeit führt.
Die Schweißdrüsen der Haut sondern Flüssigkeit mit erhöhtem Salzgehalt ab.
Was ruft Mukoviszidose hervor?
Mukoviszidose entwickelt sich, wenn ein Baby zwei schadhafte Kopien eines bestimmten Gens erbt – jeweils eine Kopie von jedem Elternteil. Die Eltern wissen vielleicht nicht, dass sie eine schadhafte Kopie des Gens haben. Menschen, die eine schadhafte Kopie dieses Gens haben, werden Träger genannt. Träger haben keine Mukoviszidose-Symptome.
Wenn Sie versuchen schwanger zu werden, können Ärzte Bluttests durchführen, um festzustellen, ob Sie und Ihr Partner Träger sind. Wenn Sie beide das Mukoviszidose-Gen haben, hat Ihr Baby eine 25-prozentige Wahrscheinlichkeit für Mukoviszidose.
Das defekte Gen verursacht, dass Körperflüssigkeiten dickflüssiger und klebriger sind anstatt dünn und leicht fließend. Die dicken, klebrigen Flüssigkeiten verstopfen die Gänge in der Lunge, der Bauchspeicheldrüse und im Darm. Die verstopften Gänge verursachen Probleme beim Atmen, der Energiegewinnung aus der Nahrung und dem Abführen von Stuhlgang (Stuhl).
Welche Symptome zeigt die Mukoviszidose?
Neugeborene mit Mukoviszidose können folgende Symptome haben:
Mit einem blockierten oder verschlungenen Darm auf die Welt kommen
Sie erbrechen sich.
Aufgeblähter Bauch
4 bis 6 Wochen nach der Geburt nicht genug Gewicht zugenommen haben
Atemprobleme beginnen mit:
Husten
Keuchatmung
Atembeschwerden
Häufigen Lungeninfektionen
Nach vielen Jahren mit Atemproblemen kann Ihr Kind langzeitige Lungenschäden haben, die Folgendes verursachen:
Eine Brust in Form eines Fasses
Blaue Farbe unter den Fingernägeln
Kurzatmigkeit bei normaler Aktivität
Verdauungssymptome treten auf, weil ein Kind mit Mukoviszidose Nahrung und Vitamine nicht verdauen und resorbieren kann. Zunächst hat Ihr Kind:
Geringe Gewichtszunahme
Unterdurchschnittliches Wachstum
Bauchkrämpfe und Verstopfung
Sodbrennen
Nach ein paar Jahren verschlimmern sich die Verdauungsprobleme und Ihr Kind kann übel riechenden, öligen Stuhlgang (Stuhl) haben und Gewicht verlieren.
Mukoviszidose kann andere Gesundheitsprobleme hervorrufen, wie:
Knochenschwäche
Niedrige Anzahl roter Blutkörperchen (Anämie)
Blutungsprobleme
Herzprobleme
Leberprobleme
Probleme, schwanger zu werden oder Kinder zu zeugen (Unfruchtbarkeit)
Wie können Ärzte feststellen, ob mein Kind Mukoviszidose hat?
In den USA wird bei allen Neugeborenen ein Screening auf Mukoviszidose durchgeführt. Wenn der Screening-Test ergibt, dass das Kind möglicherweise an Mukoviszidose leidet, wird bei dem Kind ein Schweißtest und/oder ein Gentest durchgeführt, um die Diagnose zu bestätigen. Die meisten Fälle von Mukoviszidose werden beim Neugeborenen-Screening identifiziert.
Unter Umständen führt der Arzt weitere Untersuchungen durch, um festzustellen, ob die Mukoviszidose Probleme in anderen Organen hervorruft, z. B. im Verdauungstrakt oder der Lunge.
Wie behandeln Ärzte Mukoviszidose?
Zur Unterstützung der Atmung kann der Arzt:
Medikamente verschreiben, die die Sekrete in der Lunge Ihres Kindes verdünnen und die Atemwege öffnen
Medikamente verschreiben, die die Lunge Ihres Kindes unterstützen
Ihnen Brustübungen zeigen, die die Sekrete aus den Atemwegen Ihres Kindes herausbringen helfen, sodass Ihr Kind besser atmen kann
Antibiotika für Lungeninfektionen verschreiben
Ein Kind mit einer sehr schlimmen Lungeninfektion benötigt eine Behandlung im Krankenhaus. Ihr Kind wird vielleicht an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Ein Beatmungsgerät gewährt der Lunge eine Pause, sodass sie besser heilen kann.
Kinder mit Mukoviszidose können Probleme bei der Nährstoffaufnahme aus der Nahrung haben. Um sicherzustellen, dass Ihr Kind genug Energie und Nährstoffe aus der Nahrung erhält, kann der Arzt:
Ihnen raten, Ihrem Kind mehr Nahrung zu füttern als normal
Ihren Kind Vitamine verschreiben
Ihrem Kind Medikamente verschreiben, die die Nahrung verdauen helfen
Zu Unterstützung der Atmung und für eine bessere Nährstoffaufnahme kann der Arzt Ihrem Kind auch ein neues Medikament geben, mit dem das geschädigte Gen Ihres Kindes besser funktioniert.
Ein Mensch mit Mukoviszidose kann Verstopfung oder einen verstopften Darm haben. Bei Verstopfung helfen Medikamente. Das Medikament kann eines sein, dass Ihr Kind trinkt oder eines, dass Sie in den After Ihres Kindes einführen (wo der Stuhl herauskommt), wie einen Einlauf.
Ein Kind mit Diabetes muss Insulin bekommen. Die Einschränkung der Zuckeraufnahme durch die Ernährung ist ebenfalls wichtig.
Manchmal müssen die Ärzte eine Operation durchführen wie z. B.:
Probleme mit der Lunge beheben
Blutungen stoppen
Darmverschluss auflösen
Eine Operation wird auch durchgeführt, wenn Ihr Kind eine Leber- oder Lungentransplantation benötigt. Eine Transplantation ist dann erforderlich, wenn die Leber oder Lunge Ihres Kindes sehr geschädigt ist. Bei einer Transplantation wird eine sterbende Leber oder Lunge durch eine gesunde von einem Spender ersetzt.