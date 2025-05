Impfstoff gegen Haemophilus influenzae Typ B

Der Hib-Impfstoff wird als Injektion in den Muskel verabreicht. Die Dosen werden im Rahmen der Routineimpfungen während der Kindheit im Alter von 2 Monaten und 4 Monaten oder im Alter von 2 Monaten, 4 Monaten und 6 Monaten verabreicht, abhängig davon, welche Formulierung benutzt wird. In beiden Fällen wird im Alter von 12 bis 15 Monaten eine letzte Dosis verabreicht (insgesamt 3 bis 4 Dosen). (Siehe CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age).

Alle Kinder sollten geimpft werden.

Der Hib-Impfstoff wird auch für ältere Kinder, Jugendliche und Erwachsene empfohlen, die nicht geimpft worden sind und einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind, diese Infektion zu entwickeln, wie z. B.:

Menschen, die keine Milz haben oder deren Milz funktionsgeschädigt ist

Personen, die eine Stammzellentransplantation hinter sich haben

Wenn Menschen eine vorübergehende Erkrankung haben, warten Ärzte normalerweise mit der Impfung, bis die Erkrankung abgeklungen ist (siehe auch CDC: Who Should NOT Get Vaccinated With These Vaccines?).