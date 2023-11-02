Недоношені немовлята зазвичай залишаються госпіталізованими до тих пір, поки наявні в них проблеми зі здоров'ям не будуть під задовільним контролем і вони не будуть здатні

Споживати достатню кількість суміші та/або грудного молока без спеціальної допомоги

Демонструвати стабільний приріст маси тіла

Підтримувати нормальну температуру тіла в колисці

Більше не мати апное чи брадикардії, які вимагають втручання

Більшість недоношених немовлят готові повернутися додому, коли їх гестаційний вік становить 35–37 тижнів, а маса тіла — від 2 до 2,5 кг. Однак існує велика варіація. Деякі немовлята готові до виписки раніше, а деякі потребують більш тривалого перебування в лікарні. Тривалість перебування немовляти в лікарні не впливає на довгостроковий прогноз.

Перед випискою з лікарні недоношених немовлят необхідно перевести в положення сну на спині. Батьків слід проінструктувати про необхідність не ставити в колиску пухнасті матеріали, у тому числі ковдри, пледи, подушки та м'які іграшки, які були пов'язані з підвищеним ризиком синдрому раптової смерті немовлят (СРСН).

Оскільки недоношені немовлята мають ризик апное, зниження насичення крові киснем та брадикардії, перебуваючи в автокріслі, Американська академія педіатрії в даний час рекомендує, щоби перед випискою у всіх недоношених немовлят контролювалося насичення крові киснем протягом 90–120 хвилин під час їх знаходження в автокріслі, яке вони використовуватимуть після виписки. Однак, не існує узгоджених критеріїв проходження або невдалого тесту, а в нещодавньому звіті Канадського педіатричного товариства (CPS) було виявлено, що тест на автокрісло має низьку відтворюваність і не прогнозував ризик смертності або затримки нейророзвитку. Таким чином, CPS не рекомендує проводити звичайне тестування перед випискою (1). Враховуючи занепокоєння щодо випробування автокрісла, здоровий підхід до подорожі в автомобілі полягає в тому, щоби протягом усієї подорожі в автокріслі за щойно виписаним недоношеним немовлям спостерігав дорослий, який не керує автомобілем, доки гестаційний вік немовляти не досягне терміну доношеності і немовля не буде здатним стабільно переносити перебування в автокріслі. Оскільки колір немовляти потрібно відстежувати, подорож має бути обмежена денним світлом. Довгі подорожі слід розділити на сегменти тривалістю від 45 до 60 хвилин, щоб дитину можна було вийняти з автокрісла та переставити.

Дослідження показують, що більшість автомобільних сидінь не встановлені оптимально, тому рекомендується перевірити автокрісло сертифікованим інспектором. Місця перевірки в Сполучених Штатах Америки можна знайти через Національне управління з безпеки дорожнього руху. Послуги з перевірки пропонують деякі лікарні. Поради щодо встановлення автокрісла має надавати лише сертифікований фахівець з автокрісел.

Американська академія педіатрії рекомендує використовувати автокрісла лише для перевезення в транспортному засобі, а не як дитяче крісло чи ліжко вдома (2).

Після виписки немовлята з екстремальною недоношеністю та недоношені немовлята повинні проходити ретельне спостереження за нейропсихічним розвитком і відповідні ранні направлення до програм втручання, якщо це необхідно для фізичної, професійної та мовної терапії.