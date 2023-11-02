Травми при народженні

Нерв, який травмується найчастіше, це лицьовий нерв. Хоча тиск щипців є поширеною причиною, деякі травми, ймовірно, виникають внаслідок тиску на нерв внутрішньоутробного відділу, що може бути пов'язаний з позицією плоду (наприклад, з голови, що лежить на плечі, крижовий мис або фіброміома матки).

Ураження лицьового нерва зазвичай виникає на виході зі стиломатоїдного отвору або віддаленим від нього і призводить до асиметрії обличчя, особливо під час плачу. Визначення того, яка сторона обличчя уражена, може бути заплутаним, але м'язи обличчя на стороні пошкодження нерва не можуть рухатися. Травма також може виникати в окремих відгалуженнях нерва, найчастіше в щелепній кишці.

Іншою причиною асиметрії обличчя є мандибулярна асиметрія, що виникає внаслідок внутрішньоматкового тиску; у цьому випадку іннервація м’язів неушкоджена, і обидві сторони обличчя можуть рухатися. При мандибулярній асиметрії, поверхні верхньої та нижньої оклюзійних поверхонь не є паралельними, що відрізняє їх від пошкодження лицьового нерва. Вроджена аномалія, яка може викликати асиметричну усмішку, є однобічною відсутністю м’яза depressor anguli oris muscle; ця аномалія є клінічно незначущою, але її слід відрізнити від пошкодження лицьового нерва.

Тестування або лікування ушкодження лицьового нерва не потрібне для ушкодження периферичного лицьового нерва або асиметрії нижньої щелепи. Зазвичай вони минають у віці від 2 до 3 місяців.